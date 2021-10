Innovation : Altix permet l'impression sous forme numérique de circuits imprimés à Val-de-Reuil

Le 14 octobre prochain, les organismes haut et bas-normands Seinari et Miriade vont remettre six prix à des projets normands innovants dans le cadre du concours régional « Y'a d'l'idée en Normandie ! ». A Val-de-Reuil, le projet Altix fait partie des 21 nominés.