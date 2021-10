Une manifestation interprofessionnelle en cours dans les rues de Rouen

La manifestation est actuellement en cours dans les rues de Rouen et regroupe de nombreuses catégories d'employés. "Cela commence à bien faire la politique de Macron et de Valls, la surenchère qui consiste à dire que le problème, ce sont les salariés et que les pauvres patrons font ce qu'ils veulent", s'insurge Alex, employé dans une association rouennaise. Aujourd'hui est "une journée nationale de grève interprofessionnelle".

Les manifestants dénoncent, localement, la "précarisation accélérée des employés municipaux de Rouen" ou encore "l'expulsion de la ferme des Bouillons autogérée".

La manifestation bloque en ce moment la rue de la République et devrait rejoindre dans la matinée l'hôtel de ville avant d'emprunter la rue Jean Lecanuet et de finir devant la préfecture de Rouen.