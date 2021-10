A Rouen, l'Etat loue 100 000 euros par mois un immeuble vide, la Préfecture s'explique

Ubuesque. Telle est la situation de cet immeuble installé avenue de Bretagne. Haut de neuf étages, le bâtiment reste vide. Pourtant, l'Etat le loue 100 000€ par mois avec l'argent du contribuable.

Regrouper les directions publiques

Pressée de toutes parts, la Préfecture s'est fendue d'un communiqué : "L'opération immobilière "le Concorde" a été décidée à la suite de la réforme de l'adminsitration territoriale de l'Etat de 2009 qui en Haute-Normandie consistait à regrouper sur un seul site la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la Direction régionale de la jeunesse, la Direction de la protection des populations et l'Agence régionale de santé."

Le déménagement suspendu... mais le loyer payé



Problème : l'immeuble de 11 000 m2 choisi à cet effet inclut une réhabilitation effectuée par le propriétaire et des travaux d'aménagements intérieurs à charge de l'Etat. Mais dès le début du travaux en 2011, le conflit entre propriétaire et l'Etat éclate au propos de l'amiante que contient l'immeuble. La Préfecture indique "le début du paiement du loyer a été repoussé à février 2014." Mais l'amiante est toujours présente. "L'Etat a alors pris la décision d'arrêter le chantier qui était alors dans sa phase finale et de suspendre le déménagement des services afin de réaliser des mesures de contrôles supplémentaires."

Depuis, plus rien. Seule indice : "L'Etat a décidé d'engager une négociation avec le bailleur afin de rechercher l'issue la plus favorable aux deux parties." Entre temps, ce sont environ 1 600 000 euros publics qui se sont évaporés.