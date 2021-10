Vous voulez créer votre société ? rendez-vous jeudi 15 octobre à Cherbourg !

A travers ces salons, les CCI de Normandie souhaitent promouvoir et encourager l’esprit d’entreprendre, favoriser les rencontres entre professionnels et porteurs de projets ou jeunes chefs d’entreprise, accompagner et conseiller les jeunes chefs d’entreprise dans leur développement et fédérer les acteurs locaux et valoriser leur offre de prestations.

A Cherbourg, le salon se déroulera jeudi 15 octobre de 9h à 17h30 dans les locaux de la CCI, Boulevard Félix Amiot.

Ecoutez Jean-Claude CAMUS, Président de la CCI Cherbourg-Cotentin, évoquez le rôle des CCI dans l'accompagnement des entreprises.