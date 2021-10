L'Aigle : l'hôpital placé sous "administration provisoire"

C'est un épisode de plus pour le centre hospitalier de L'Aigle. La directrice de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie, Monique Ricômes, a pris la décision de placer l'hôpital sous administration provisoire, pour une période de six mois, à compter du 12 octobre prochain.

Le directeur partira

"Yves Riant, directeur du Centre hospitalier de L’Aigle, sera appelé à d’autres fonctions dans les prochaines semaines" indique l'ARS. Il sera remplacé par un administrateur, qui travaillera en lien avec la communauté hospitalière.

"L'hôpital de L’Aigle se trouve dans une situation de grande fragilité depuis plusieurs années" justifie l'ARS, qui évoque les "effectifs médicaux insuffisants pour garantir la pérennité de ses activités dans le temps". Une situation à risque selon l'ARS. La chirurgie ambulatoire a déjà fermé, il y a quelques semaines. Aujourd'hui la maternité et la chirurgie sont elles aussi menacées.

3 millions de déficit en 2015

"Sa situation budgétaire et financière est extrêmement préoccupante" poursuit l'ARS, qui rappelle qu'un premier contrat de retour à l’équilibre financier, signé en 2009, n’avait pas permis de résoudre les difficultés. "La situation s’est aggravée en 2014. Le déficit prévisionnel 2015 s’élève à près de 3 M€, soit environ 8,5 % des produits de l’établissement". Tout investissement est donc impossible.

L'administration provisoire a pour but de revoir le projet d'établissement et de définir "un nouveau projet médical", ainsi que d'élaborer un plan de retour à l'équilibre financier. Enfin, l'ARS rappelle qu'il s'agit aussi "d'identifier et rendre opérationnelles les coopérations avec les établissements de santé du territoire nécessaires au maintien d’une offre de soins de qualité pour l’ensemble de la population desservie par le Centre hospitalier de L’Aigle".

Ecoutez la réaction de Stéphanie Mallet, déléguée départementale CGT Santé, et salariée de l'hôpital de l'Aigle: