François Hollande au Havre pour inaugurer un nouveau géant des mers

Le Bougainville a donc eu droit à une inauguration présidentielle devant tout le gratin politique : le ministre des Affaires Etrangères et Normand Laurent Fabius, le secrétaire d'Etat à la Mer Alain Vidalies, le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, le président du Conseil Départemental Pascal Martin et bien sûr le maire du Havre Edouard Philippe. Le président de CMA CGM Jacques Saadé était bien évidemment là pour accueillir François Hollande. Le président de la République est venu en personne inaugurer le plus grand porte-containers au monde battant pavillon français, sorti des chantiers en août dernier.

398 mètres de long

Trois chiffres suffisent à comprendre les dimensions de la merveille de l'armateur CMA CGM : 398m comme sa longueur (il en fait 54 de largeur) soit quatre terrains de foot alignés ; 18 000 comme le nombre de containers qu'il peut transporter à bord soit 109 km de containers, ce qui représente trois fois le tour du périphérique parisien ; 135 millions d'euros comme la somme dépensée par l'armateur pour concevoir son géant.

Le Bougainville fera escale au Havre tous les 77 jours. Le reste du temps, il reliera les marchés d'Europe du Nord aux marchés d'Asie. Un enjeu majeur lorsque l'on sait qu'aujourd'hui environ 90% des marchandises transitent par la mer.

"Le génie industriel, c'est la France" François Hollande

Pour François Hollande, "le Bougainville concrétise un génie industriel et un travail. Et le génie industriel et le travail, c'est la France." Et le président d'évoquer, juste avant de couper le ruban, "un grand jour pour CMA CGM mais surtout un grand jour pour le pays". Le chef d'État a également eu un mot pour Le Havre et le "succès de son port, le cinquième d'Europe".