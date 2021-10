Bobigny (AFP). Seine-Saint-Denis: enquête sur un emploi fictif présumé dans l'entourage de Bartolone

Une enquête préliminaire a été ouverte sur l'embauche en 2012 d'un élu de la Seine-Saint-Denis au conseil général de ce département présidé à l'époque par Claude Bartolone, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Bobigny. L'enquête contre X, qui a été confiée fin septembre à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire, vise à déterminer qui est impliqué dans ce recrutement et s'il s'agit ou non d'un emploi fictif, a précisé le parquet, confirmant une information du Monde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire