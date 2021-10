Une école supérieure du cheval et de l'équitation au Pin et à Saumur

L'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) a annoncé lundi la création le 28 septembre d'une École supérieure du cheval et de l'équitation (ESCE) basée sur les savoir-faire de l'École nationale d'équitation à Saumur (Maine-et-Loire) et de l'École nationale professionnelle du Haras du Pin (Orne).