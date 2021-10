Les faits divers du week-end à Rouen

Enervée, elle jette de l'eau de javel sur ses voisins

Police Secours intervient samedi 3 octobre vers 18h rue Georges Braque à Grand-Couronne pour un conflit de voisinnage. Au pied de l'immeuble Auvergne, les policiers prennent contact avec deux hommes qui expliquent avoir été victimes de jets d'eau de javel. Le premier homme, né en 1974, explique qu'il a eu un différend avec sa voisine du premier étage. Cette dernière écoutait la musique trop forte. L'homme s'est rendu chez elle, accompagné de sa concubine et d'un ami. Il explique aux policiers que la voisine est déjà connue pour des faits de violences. Enervée, cette dernière leur a jeté un bidon d'eau de javel sur eux. La concubine, une femme née en 1986, a reçu l'eau de javel sur le visage, tandis que les deux hommes en ont reçu sur leurs vêtements.

Les policiers se sont rendus au domicile de la mise en cause, née en 1970. Elle a reconnu avoir eu un différend avec son voisin mais ne reconnaît pas leur avoir jeté l'eau de javel. Elle a été interpellée et ramenée à l'hôtel de police pour être entendue pour violences volontaires avec arme par destination.

Ivre, il cause un accident

Les faits se déroulent dimanche 4 octobre peu après minuit. Police Secours est requis pour se rendre rue Jean Rondeaux à Rouen pour un accident de la circulation. En arrivant sur les lieux, les policiers constatent qu'une Renault Clio a percuté un feu tricolore et est immobilisée sur la voie de circulation. Le conducteur, un jeune né en 1987 et demeurant Pont-Audemer, titube. Il avait 2,26g d'alcool dans le sang et a été interpellé. Son véhicule a été enlevé par le garage de permanence.

Alcoolisé, il refuse d'obtempérer

Dimanche 4 octobre peu avant 3h du matin, la brigade canine patrouille rue Jean Rondeaux lorsqu'elle voit un véhicule Renault Clio franchir un feu rouge. Les policiers décident de le contrôler et mettent leurs gyrophares. Le véhicule accélère, emprunte la RN 338 et sort à Elbeuf. Là, il prend le rond-point du nouveau monde à contre-sens. Les policiers placent un dispositif stop stick pour faire crever les pneus du véhicule. Malgré la crevaison des deux pneus avant, le conducteur continue sa route jusqu'à percuter deux poteaux en bois dans le quartier du Puchot à Elbeuf.

Les policiers lui demandent de sortir du véhicule, l'homme refuse et s'accroche à son volant. Il est finalement interpellé et maîtrisé au sol. La passagère du véhicule, une jeune femme née en 1999 et demeurant aux Andelys, a été prise en charge. Le mis en cause, né en 1994 et domicilé à Elbeuf, était alcoolisé. Il a été interpellé pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui.