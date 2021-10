Cité du Vatican (AFP). Le pape ouvre au Vatican un synode très attendu sur la famille

Le pape François a ouvert dimanche matin un synode très attendu sur la famille, au cours duquel la question des divorcés remariés et des unions libres sera notamment débattue, en célébrant une messe à la basilique Saint-Pierre. Ce deuxième synode sur la famille, qui rendra ses conclusions le 25 octobre, s'ouvre dans une atmosphère tendue, après le coming out d'un haut dignitaire du Vatican samedi, qui a révélé son homosexualité et dénoncé "l'homophobie institutionnalisée" de l'Eglise catholique.

