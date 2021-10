Santa Catarina Pinula (Guatemala) (AFP). Guatemala: au moins 69 morts dans le glissement de terrain

Le glissement de terrain survenu dans un village du Guatemala a fait au moins 69 morts et enseveli 125 habitations tandis que quelque 300 personnes étaient toujours portées disparues, a annoncé un responsable samedi. "Le nouveau décompte fait état de 69 morts et d'environ 300 disparus", a indiqué Julio Sanchez, porte-parole du poste de commandement des secours, lors d'une conférence de presse. Il a précisé que 2.500 personnes avaient été évacuées, mais qu'une cinquantaine de familles qui vivent dans les hauteurs, au-dessus du lieu de la catastrophe qui se situe dans une cuvette, refusaient de partir en dépit du danger. Le glissement de terrain est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à 15 km à l'est de la capitale, dans la municipalité de Santa Catarina Pinula. M. Sanchez a précisé que les opérations étaient suspendues pour la nuit et qu'environ 200 secouristes et soldats reprendraient les recherches dimanche "car nous ne perdons pas espoir de retrouver des survivants". Les équipes de secours ont reçu l'appui de 60 Mexicains disposant de dix chiens dressés pour retrouver des survivants, a-t-il ajouté. L'accès au site avait été interdit à des dizaines de Guatémaltèques qui proposaient leur aide, dans la mesure où le nombre de secouristes est considéré comme suffisant. Parmi les victimes, on compte une dizaine d'enfants et d'adolescents. Les inhumations reprendront également dimanche dans le cimetière du village.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire