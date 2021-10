Santa Catarina Pinula (Guatemala) (AFP). Guatemala: 600 disparus dans un glissement de terrain, recherches suspendues

La recherche de survivants devait reprendre samedi matin dans un village du Guatemala après un glissement de terrain dévastateur qui a fait au moins 30 morts et 600 disparus. Les opérations de secours, menées par plus de 500 pompiers, soldats et policiers, ont été suspendues vendredi soir "par mesure de sécurité" afin de ne pas les mettre en danger en raison de l'obscurité et de la menace de pluies, a dit à la presse David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred). Selon M. De Leon, les recherches reprendront samedi à 06h00 locales (12h00 GMT). La catastrophe est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à 15 km à l'est de la capitale, dans la municipalité de Santa Catarina Pinula. "Nous avons 29 personnes mortes identifiées et une non identifiée", a déclaré à l'AFP Sergio Cabañas, un commandant des opérations de secours de la Conred. Selon la Conred, le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures, en raison du grand nombre de disparus, estimé autour de 600 personnes. Le chef de la Conred, Alejandro Maldonado, a ajouté que l'estimation du nombre de disparus se basait sur le nombre de maisons touchées, soit environ 125. Il a également indiqué qu'au moins trois enfants figuraient parmi les morts. Plus tôt dans la journée, au milieu du panorama dévasté, Josué Coloma, un mécanicien de 40 ans, observait le travail des secouristes qui cherchaient ses deux neveux disparus, de 11 et 14 ans. "Mes neveux devraient se trouver à l'endroit où je suis. Je fais confiance en Dieu pour qu'ils soient en bonne santé", a-t-il dit à l'AFP. Deux autres membres de sa famille qui étaient avec ses neveux au moment du glissement de terrain ont été secourus à cet endroit, a-t-il ajouté, tandis que leurs parents ont eu la vie sauve car ils n'étaient pas chez eux. Le Guatemala a été touché ces derniers jours par de fortes pluies et le glissement de terrain a surpris les habitants à la nuit tombée, dans un secteur qui avait été identifié comme hautement vulnérable en raison de sa localisation au fond d'une vallée et à proximité d'une rivière. - Catastrophe annoncée - "Nous sommes un pays magnifique, mais malheureusement nous sommes très vulnérables à ce genre de catastrophes", a déclaré lors d'une conférence de presse le président Alejandro Maldonado, par ailleurs père du chef de la Conred. Selon cette organisation, 25 personnes ont été blessées. "Le travail des secours est rendu très difficile par le terrain accidenté, c'est presque comme s'il s'agissait d'une montagne", a souligné auprès de l'AFP Cecilio Chacaj, un secouriste, peu avant d'extirper un homme en vie des décombres. Plusieurs personnes ont rapporté avoir reçu des SMS de leurs proches ensevelis. Il avait été recommandé à plusieurs reprises de transférer les habitants vers un autre secteur, précisément en raison du risque de glissement de terrain. Un des derniers rapports, émis par la Conred en novembre dernier et consulté par l'AFP, estimait que des mesures devaient êtres prises "de manière immédiate" pour éviter une catastrophe. Des médias, des institutions et des groupes sur les réseaux sociaux ont commencé à rassembler de l'eau, de la nourriture et des vêtements pour les sinistrés. Les représentants de Cuba au Guatemala ont mis à la disposition des autorités guatémaltèques quelque 500 membres de la mission médicale déployée dans le pays.

