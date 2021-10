Un jeune homme saute depuis le pont de Normandie : son corps a été retrouvé sans vie

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a sauté du Pont de Normandie ce vendredi soir, les secours ont été alertés un peu après 20h00.

Le CROSS Jobourg a mis en œuvre un important dispositif de recherches maritimes et aériennes composé de L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité Civile et 3 bateaux de la SNSM, deux de Honfleur et un du Havre.

Vers 21h00, les sauveteurs en mer de Honfleur repèraient une personne correspondant au signalement. La victime a été repêchée sans vie.