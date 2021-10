Calais (AFP). Tunnel sous la Manche: reprise progressive du trafic après l'intrusion concertée de 113 migrants (Eurotunnel)

Le trafic dans le tunnel sous la Manche près de Calais a repris à 08H05 après l'interruption survenue vers 00H30 samedi lorsque 113 migrants ont forcé une clôture et pénétré à l'intérieur du tunnel sur 15 kilomètres, a-t-on appris de sources concordantes. "On a pu envoyer un premier Eurostar au départ de l'Angleterre à 08H05, suivi d'un train fret à vide circulant à marche prudente. Le service va reprendre progressivement et on annonce un départ depuis la France aux alentours de 10H00", a indiqué à l'AFP une porte-parole d'Eurotunnel. "Les migrants sont entrés dans le tunnel assez loin, sur 15 kilomètres environ", a précisé à l'AFP la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire