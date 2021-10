Risque de pollution en Seine-Maritime ce week-end

Ces particules, qui pourraient causer une pollution de l'air demain, sont d'origine locale ou plus lointaine et leur composition peut être très variée : soit naturelle, soit liée à l'activité humaine (chauffage, industrie, trafic, agriculture).

Les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants et personnes de plus de 65 ans notamment) doivent limiter les activités physiques et sportives intenses en plein air ainsi qu'à l'intérieur et limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe.