L'Avant Match Nancy vs JS Cherbourg : "rester humbles"

Sur le papier, la JS Cherbourg (3e) sera favorite, à Nancy (11e), ce vendredi 2 octobre. Mais face à une équipe qui retrouve confiance, victorieuse pour la première fois la semaine dernière à Limoges, il convient de temporiser, remarque le coach Sébastien Leriche. "Il s'agit d'abord de conforter notre place obtenue à l'issue de ce mois de septembre, et de relancer une dynamique de victoire". "Il ne faut pas les sous-estimer, ils ont de bons joueurs, une belle salle, un public présent" souligne Baptiste Calandre, demi-centre de la JSC, qui a déjà rencontré Nancy à plusieurs reprises. Une équipe qui produit un jeu "intéressant" résume le coach cherbourgeois, mais il y a des failles, "défensivement".

Pour s'en sortir ce soir, Baptiste Calandre voudrait "étouffer" l'adversaire dès l'entame. "C'est notre force de ne pas les laisser espérer, et surtout ne pas subir, comme à Pontault" :

Cherbourg impressionne, et fait même partie des "gros" à abattre, en ce début de championnat de ProD2. Sébastien Leriche en est conscient, mais le coach rejette toute forme de suffisance. "Est-ce-qu'on est capables aujourd'hui d'assumer le rôle que l'on s'est attribué nous mêmes ? Après quatre journées, c'est trop tôt pour le dire" ajoute Sébastien Leriche :

"Etre en confiance après Istres, c'est bien, mais il ne faut pas que l'on en fasse trop, au risque de prendre les adversaires de haut. Il reste encore une vingtaine de matches, et pour le moment on a peu de visibilité sur la hiérarchie du championnat" renchérit Baptiste Calandre, recruté cette saison au poste de demi-centre.

Face à lui ce vendredi, un joueur bien connu des Cherbourgeois. L'ancien Mauve Fabacary Dieme, prêt à en découdre. "A moi de prouver que Cherbourg a fait un bon choix en me recrutant" constate Baptiste Calandre. "On ne va pas faire une fixation sur Fabacary, mais il faudra à tout prix l'empêcher de réaliser certaines actions, dont on sait qu'il les maîtrise parfaitement" ajoute Sébastien Leriche :

Pratique. Nancy vs JS Cherbourg, vendredi 2 octobre, 20h30.