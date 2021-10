Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 4 avril

Voici les sorties d'albums de la semaine:



Axelle Red

Axelle Red est de retour avec un nouvel album. La belge de 42 ans est partie aux Etats Unis pour enregistrer 14 chansons. Elle s'est entourée à la musique avec le guitariste de Bob Dylan, et côté écriture elle a collaboré avec Stéphan Eicher et Miossec. A noter que c'est le 1er CD qu'elle sort avec son nouvel album « Naïve ». Regardez « la claque » 1er extrait de cet album initulé « un c½ur comme le mien » :

Vidéo 1 en bas de l'article

Magic System

Les beaux jours reviennent et avec eux Magic System ! Le groupe qui enchaine les tubes de l'été sort « Toutè Kalé ». Après 13 disques d'or et 2 de platine, ils continuent de chanter avec bonne humeur. L'extrait que nous allons entendre a été enregistré en collaboration avec le rappeur marseillais Soprano. Regardez "Chérie Coco" :

Vidéo 2 en bas de l'article



Ours

Nous avions reçu il y a quelques années Magic System sur scène et nous avons aussi invité Ours ! Le chanteur est de retour avec un 2ème album intitulé « El », le pronom espagnol. Mais aussi, si on le colle au 1er album d'Ours la fin d'un mot. Après « Mi » c'est « El » et ça fait donc miel. C'est toute une stratégie marketing ! Il revient faire de la poèsie avec notre quotidien, regardez le clip de son 1er single « Balancer » :

Vidéo 3 en bas de l'article