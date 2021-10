Rouen : les tagueurs interpellés

Mercredi 30 septembre vers 22h45, la Brigade Anti-Criminalité est requise pour se rendre rue Pouchet où trois jeunes auraient tagué un mur d'immeuble. Les policiers se rendent sur place et prennent contact avec le requérant, qui donne une description des trois jeunes.

Ces derniers sont retrouvés rue d'Herbouville où ils ont tagué "kalvr" sur un garage au numéro 4. Le premier jeune, un homme né en 1987 et domicilié à Rouen, était en possession de quatre bombes de peinture. Le second jeune, né en 1992, était porteur d'un feutre. Ils étaient accompagnés d'une jeune femme, née en 1993 et demeurant Versailles. Elle a été mise hors de cause.

Les deux jeunes ont été ramenés à l'hôtel de police pour être entendus. Cinq tags ont été recensés dans le quartier.