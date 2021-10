Genève (AFP). Le HCR prévoit 700.000 migrants en Europe en 2015, au moins autant en 2016

Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) prévoit désormais que 700.000 migrants chercheront refuge en Europe cette année via la Méditerranée, et qu'ils seront au moins aussi nombreux en 2016. Dans un rapport appelant à des financements supplémentaires diffusé jeudi, le HCR "prévoit jusqu'à 700.000 personnes cherchant sécurité et protection internationale en Europe en 2015". "Il est possible qu'il y ait un nombre plus important d'arrivées en 2016", ajoute l'agence onusienne, qui précise toutefois tabler "pour le moment sur des chiffres similaires à ceux de 2015".

