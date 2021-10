L'Agenda en Normandie : jeudi 1er octobre

MANCHE



Ce week-end, une foire aux plantes est organisée à Avranches. Rendez-vous samedi et dimanche à la foire aux plantes de la Saint-Fiacre à la ferme des Mares. Au programme : exposants, conférences, animations et concours. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



L'association Saint-Lô Commerces organise en novembre prochain l'élection de Miss Pays St-Lois. Vous avez entre 16 ans et 22 ans, vous résidez ou étudiez à Saint-Lô ou dans une des communes de St-Lô Agglo et vous souhaitez représenter votre ville, alors remplissez dés maintenant le formulaire sur Saint-Lô Commerces



CALVADOS



Samedi, pour la 4ème édition de la journée du développement durable, des animations ont lieu place Saint-Paul à Caen. Au programme : un marché bio, des stands d'informations et des animations pour toute la famille. C'est ce samedi de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Retrouvez tout le programme ICI



Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Hotel Transylvanie 2». Tout semble aller pour le mieux à l'Hôtel Transylvanie. Pendant que sa fille rend visite à ses beaux-parents humains, "vampère" Drac demande l'aide de ses amis pour former son adorable petit-fils Dennis à l'art délicat de la monstruosité. C'est ce dimanche à 11h à Caen au Pathé des Rives de l'Orne.



ORNE



Demain, à Alençon, la Grande-Bretagne est à l'honneur avec les festivités de la fête du jumelage. Au programme de cette journée : repas typique anglais à la Halle aux Toiles pour les gourmands et projection du film «Absolutely anything» au cinéma Les 4 Normandy à 20h30. Les fesitivtés se poursuiveront le samedi. Plus d'infos ICI



Tout ce week-end, c'est «Ferme en Fête» au parc Anova d'Alençon. Découvrez un grand salon de l'agriculture, de l'élevage et de la gastronomie normande. Cedric Brout, comissaire général de l'événement nous donne quelques temps forts SON Découvrez également plus de 300 bovins, 600 animaux de la basse-cour : des poules, des canards ou encore des lapins. Retrouvez le programme complet sur Ferme en Fête



Tout ce week-end également, une foire d'automne est organsiée à Saint Michel des Andaines. Au programme un grand vide-greniers samedi et dimanche. Retrouvez toutes les informations sur La Ferté Macé