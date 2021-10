Pour s'interroger sur le projet et soulever les questions des nuisances, une association s'est formée dans la commune, du nom de "Qualité de vie Bellengreville". Elle a ouvert un site web d'information et déposé un recours devant le tribunal administratif de caen pour contester la modification du plan d'occupation des sols.



Les riverains craignent des nuisances sonores et des odeurs qui pourraient émaner du processus notamment. Franck Pirotais, président de l'association Qualité de vie Bellengreville :

Usine de méthanisation à Bellengreville : le projet oppose riverains et industriel Impossible de lire le son.

L'entreprise VOL V, et le chargé de projet Vincent Brotons, défendent le choix de la situation géographique de l'usine et ajoutent que l'ensemble des réglementations sont largement respectées. Ils précisent aussi que les résidus du processus auront un grand intérêt pour les terres agricoles alentours. De quoi alimenter un cercle vertueux autour du site, envisage le groupe.Une enquête publique devrait être menée dans les mois qui viennent, pour recueillir les remarques des riverains et des citoyens... L'usine pourrait être mise en service en 2018.

Le résumé du sujet en une minute, avec les deux parties :