Paris (AFP). Formule 1: Renault lance l'acquisition de l'écurie Lotus

Renault a annoncé lundi avoir lancé le processus d'acquisition de l'écurie de Formule 1 Lotus, première étape d'un retour plein et entier du groupe français dans la discipline reine du sport automobile à l'horizon 2016. Renault et Gravity Motorsports ont signé "une lettre d'intention portant sur l'acquisition potentielle par Renault d'une participation majoritaire dans le capital Lotus F1 Team", a précisé le constructeur dans un communiqué. "La signature de cette lettre d'intention marque le premier pas vers le projet d'une écurie Renault en Formule 1 en 2016, poursuivant ainsi 38 ans d'engagement de la marque" dans cette discipline, a-t-il ajouté. Renault, actuellement motoriste de l'équipe Red Bull, a aussi indiqué que l'entreprise et Gravity Motorsports "travailleront ensemble dans les prochaines semaines pour transformer cette lettre d'intention en accord définitif, sous réserve que tous les termes et conditions entre eux et avec les parties prenantes se concrétisent".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire