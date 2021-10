New York (AFP). Bousculade meurtrière à la Mecque: Ryad rejette les critiques de Téhéran

L'Arabie saoudite a rejeté samedi soir les critiques faites par son rival iranien qui avait demandé une enquête sur la bousculade jeudi près de la Mecque, où au moins 769 personnes sont mortes, dont plus de 130 Iraniens. "Je crois que les Iraniens auraient mieux à faire que d'exploiter politiquement une tragédie qui a touché des gens qui observaient leurs rites religieux les plus sacrés", a réagi le ministre des Affaires étrangères saoudien Adel al-Jubeir, lors d'une rencontre avec son homologue américain John Kerry à New York.

