Hockey : après Rouen-Chamonix, le match vu des tribunes

"On a vu une équipe conquérante." Serge

Celui qui est surnommé "Sergio" ou encore "Voyou" dans la tribune de la Génération Dragons, un des clubs de supporters du Rouen Hockey Elite 76, nous confie ses impressions. Du haut de ses 43 ans, Serge pratique le hockey depuis 5 ans avec l'équipe loisirs de Rouen, les Gardons, et est supporter du RHE 76 depuis tout petit.

Qu'avez vous pensé de la rencontre de ce soir ?

" On a fait un premier tiers satisfaisant. On a vu une équipe conquérante et dominante. On sent que la profondeur de banc de cette année fait vraiment du bien dans la vitesse et sur les contre-attaques avec de belles phases de jeu, notamment sur les buts de Thinel et Krog bien aidé par Coulombe.

On a vu plus d'indiscipline et de mauvaises passes dans le 2ème tiers. Une défense moins en place qui donne l'occasion à Chamonix de mettre deux buts. Sabourin se fait surprendre sur un premier tir dans son dos et sur un 1 contre 1, on attend plus d'un gardien avec un tel palmarès, c'est pour l'instant une déception de ce côté.

Dans le dernier tiers, Rouen a repris un peu le match à son compte mais sans trop forcer et a géré le score. C'est suffisant ce soir mais ca ne le sera peut-être pas contre des équipes comme Gap ou Epinal où il faudra jouer à 200%".

Un petit mot sur le derby contre Amiens de mardi prochain ?

" On a subi une petite défaite aux tirs aux buts samedi, on les attend de pied ferme mardi. En tant que supporter, on n'a pas envie de perdre à domicile".