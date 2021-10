Alain Bashung: le "rockumentaire" de Boris Bergman sur une idée de Betty Fleury de Frémont

"Alain Bashung, remets lui Johnny Kid" contient un documentaire baptisé pour l'occasion "rockumentaire" sur les débuts du succès d'Alain Bashung. Un document aux couleurs noir et blanc, qui se transforme en couleurs pour "l'après" Bashung. Il y a aussi un CD contenant plusieurs chansons d'Alain Bashung ou d'autres qu'il affectionnait. Elles sont quasiment toutes reprises, parfois à leur manière, par des artistes contemporains. Voici la liste:

01. Alain Bashung "J'ai rêvé que je te reveux" (inédit - 4'20")

02. Alain Chamfort "Malédiction" (3'48")

03. Newton "Shaking All Over" (2'35")

04. Hubert Félix Thiéfaine "Toujours sur la ligne blanche" (4'55")

05. Newton "Gaby, Oh Gaby" (3"33")

06. Amandine Bourgeois "Bijou, Bijou" (4'19")

07. Cyrius Martinez "No Puedo Mas (Rebel)" (3'28")

08. Daone Nsr Feat. Kalma "Vertige de l'amour" (3'05")

09. Thomas Windruff "By Proxy" (2'51")

10. Jimmy Cliff "Strangers When We Leave (Vertige de l'amour)" (2'35 ")

11. Christophe "Alcaline" (5'20")

12. Paul Personne "My Riffle Pony And Me" (2'16")

13. Axel Bauer "Elsass Blues" (3'16")

14. Paul Ives "Cabbie, O Cabbie" (Gaby, Oh Gagy - Version anglaise - 3'32")

15. Alain Bashung "Darkness Without A Prince" (La solution) (Chanson inachevée - 4'05")

Ecoutez Betty Fleury de Frémont nous raconter le contenu de de rockumentaire: