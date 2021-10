Paris (AFP). JO-2024: une pluie de stars, il est 20h24, Paris s'éveille

"Ensemble, tous ensemble pour Paris !": hurle l'ultra champion Teddy Riner aux côtés de Tony Parker à 20h24, heure symbolique choisie pour lancer la campagne de mobilisation générale autour de la candidature de Paris aux jeux Olympiques de 2024. Branle-bas de combat à la Maison du sport français à Paris vendredi soir ! Un tapis rouge, des super champions, des personnalités politiques, des people et un mega-show pour que la France entière adhère à ce grand projet sportif avec un slogan: "Je rêve des Jeux". A la clé, susciter l'engouement des Français et lever des fonds pour une candidature à 60 millions d'euros. "Aujourd'hui, on nous donne la main, à nous sportifs, ce qui n'était pas vraiment le cas pour la candidature de Paris aux JO en 2012", dit Riner, le judoka, champion olympique et aux 8 titres mondiaux. Arrivé au volant de sa voiture, le poids lourds joue largement le jeu. Vêtu d'une veste de smoking et d'un tee-shirt, il est tout sourire et martèle un message: "On a envie d'offrir ces Jeux aux Français". Avec lui, une autre grande star du sport français, le basketteur Tony Parker, un peu moins taquin que son pote Riner. "Les Jeux, c'est unique. Ce serait un honneur d'avoir ça à Paris. Ca commence par nous, les sportifs", souligne-t-il devant une forêt de micros et d'objectifs. - "J'irai au bout de mes rêves" - Le Tout-Paris est réuni, autour de Parker et Riner. On parle de 800 personnes présentes. Il y a bien sûr la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi le président de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, et le Premier ministre, Manuel Valls. Et puis Bernard Lapasset, président de World Rugby (ex-IRB), et Tony Estanguet, triple champion olympique, tous deux à la tête du comité de candidature parisien. Il est bientôt 20h24. Les quelque 150 athlètes tentent de monter sur la scène pour entourer Valls, Hidalgo, Riner et Parker. Et c'est un coup de tonnerre ! Des confettis bleu, blanc, rouge pleuvent sur l'assistance. L'opération est lancée, en direct dans les JT de TF1 et France 2. Et tous poussent la chansonnette - Valls et Hidalgo compris - sur le tube de Jean-Jacques Goldman "J'irai au bout de mes rêves". Place à la fête. Le chanteur Keen'V interprète l'un de ses succès pendant que acteurs et invités trinquent au champagne en dégustant des petits fours, dans une ambiance très détendue et bien sympathique. L'acteur Pascal Elbé échange quelques mots avec le metteur en scène Elie Chouraqui. Tony Parker enquille les selfies et Teddy Riner a filé. L'opération - une première du genre montée pour l'organisation d'un grand événement sportif - est un succès. Reste à voir si les Français auront été inspirés par leurs champions. A partir de samedi matin, ils pourront acheter dans les établissements de grande distribution des bracelets de tissu avec le slogan "Je rêve des Jeux", au prix de 2 euros l'unité.

