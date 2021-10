"La forge d'Asgeir" : un jeune artisan aux techniques ancestrales

Pour trouver l'atelier de Benjamin Albrycht, il faut se rendre au coeur du Cotentin, à Videcosville, à mi-chemin entre Valognes et Le Vast. Le jeune artisan y a installé son entreprise, "La Forge d'Asgeir", il y a environ un an et demi.

Formé par le maître artisan-métallurgiste Christian Moretti, ce passionné d'histoire de 24 ans forge couteaux, dagues et épées, inspirées de celles de nos ancêtres les vikings. Il conçoit aussi de la bijouterie scandinave, des modèles inspirés de données archéologiques.

Un métal vieux de 1500 ans

Benjamin Albrycht a la particularité de travailler à base de minerai de fer normand, issu d'une mine gallo-romaine de l'Orne. Il fabrique également son propre charbon de bois, avec les techniques de l'époque romaine. Il tire de la roche un métal particulier, "celui que l'on pouvait avoir en Normandie il y a 1500 ans, celui de nos ancêtres. C'est ce que l'on appelle de l'archéo-métallurgie".

Pour les manches des couteaux, le jeune artisan privilégie des bois précieux, comme le palissandre des Indes aux reflets violets au soleil, ou l'eucalyptus d'Australie. Il était d'ailleurs en Laponie, l'été dernier, afin de s'approvisionner en bois et en ramures.

Benjamin Albrycht travaille pour des musées, mais il vend aussi ses créations sur les marchés d'artisans. Ce sera le cas, par exemple, ces samedi 26 et dimanche 27 septembre, sur le port de Carentan, à l'occasion de la Fête des Normands.

AUDIO - Benjamin Albrycht, La Forge d'Asgeir à Videcosville, invité de la rédaction de Tendance Ouest :

Plus d'infos : La Forge d'Asgeir