Sortir en région: jeudi 31 mars

Aujourd'hui, premier jour de compétition pour la finale du championnat de France « Match Racing » dans la rade de Cherbourg, pour assister à ces régates rendez-vous au port Chantereyne afin de découvrir cette discipline qui sera olympique au x J.O de Londres en 2012.



Le mois de mars se termine, mais le mois du jazz se poursuit en Basse-Normandie, Focus Jazz c'est le festival du jazz en Basse-Normandie, de Cherbourg à Falaise ou de Deauville à Avranches, vous trouverez forcement un événement qui vous convient dans une salle de concert, un bar ou encore dans un château, la programmation par ville ou par date est à retrouver sur focusjazz.fr



Dès demain et jusqu'à la fin du week-end, rendez-vous aux Journées des Métiers d'Art, de nombreux ateliers ouvrent leurs portes, à Caen, Cherbourg, Bayeux, Avranches et de nombreux rendez-vous centralisés à Mézidon-Canon, Coutances, Villedieu ou encore Courseulles sur mer où se déroulent des salons des Métiers d'Arts, toutes les infos sur journeesdesmetiersdart.com



Demain entre 9h et 13h,Tendance Ouest sera en direct de Bayeux, Laure vous fera découvrir les coulisses des foulées de Bayeux qui vont se courir dimanche, cette émission en direct des studios de Tendance Ouest à Bayeux sera aussi l'occasion de découvrir les prochains événements culturels et touristiques dans le Bessin.

Le programme complet des Foulées de Bayeux est à retrouver sur internet, horaires, circuits, récompenses, vous trouverez tout sur fouleesbayeux.fr



A Bréhal demain soir, c'est le dernier concert de la saison, venez découvrir sur scène les Blaireaux, un groupe lillois qui a dix ans de carrière et un nouvel album qui sortira en mai prochain. Les Blaireaux en concert ce vendredi à Bréhal réservation des places au 02 33 90 07 95





Enfin on termine avec un clin d'œil au carnaval des étudiants de Caen qui se déroule toute cette journée, concours de déguisement, animations, concert et défilé en ville







