Régionales en Normandie : un jury tiré au sort pour désigner un candidat

Cela a commencé par un appel lancé en mai 2015. Tous les signataires s'engageaient – si possible – à participer à des assemblées citoyennes où régnerait le principe « un homme égale une voix ». Un concept qui doit permettre aux citoyens « lambda » de compter autant que les politiques confirmés : « Le but, c'est que les partis politiques soient en appui des citoyens et non au centre », explique Yannick Ducros, conseiller municipal pour le Parti de Gauche à Sassetot-le-Mauconduit, près de Fécamp, et porte-parole du RCEN en Haute-Normandie.

Des candidats auditionnés par un jury

Aujourd'hui, près de 700 ont signé l'appel. Parmi les partis politiques qui ont rejoint l'initiative figurent le Mouvement Républicain et Citoyen, la Nouvelle Gauche Socialiste (une partie des frondeurs du PS) et le Parti de Gauche.

Et, à l'approche des régionales, la petite troupe se met en marche. « Nous voulons que les partis politiques ne soient pas devant mais aux côtés des citoyens. Que ces derniers participent vraiment à la désignation d'un candidat et à la construction d'un projet », développe Isabelle Attard, ancienne d'Europe-Ecologie-les-Verts et homologue de Yannick Ducroc en Basse-Normandie.

Pour ce faire, la députée a imaginé un dispositif également expérimenté en Aquitaine-Limousin et en Bourgogne-Franche-Comté. "Un jury citoyen, composé de dix hommes et de dix femmes originaires de toute la Normandie, va être tiré au sort. Le 3 octobre, à Lisieux, ils vont auditionner ceux qui veulent être candidat. Tout le monde peut participer, militants chevronnés comme citoyens lambda."

Désignation le 10 octobre

Les résultats, eux, seront connus le 10 octobre et une dixième tête de liste pour les élections régionales pourrait être désignée. La démarche, si elle veut aboutir, devra s'élargir. Isabelle Attard et Yannick Ducroc espèrent que Sébastien Jumel, candidat communiste déjà déclaré pour le Front de Gauche, viendra s'exprimer devant une assemblée citoyenne. La démarche, elle, n'en est qu'à ses balbutiements : "Elle durera au-delà des élections régionales", assure Isabelle Attard.