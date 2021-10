Promenade insolite : les jardins du Périphérique

C'est ici qu'ont poussé, voilà près de trente ans, les premiers jardins familiaux de la périphérie caennaise. Les plus vieux s'adossent à la butte de terre qui fait rempart au pied de la quatre voies, de l'autre côté de la vallée bien ordonnée et proprette du Mémorial.

Georges a six ans de “maison”. Il a commencé sans rien connaître, simplement parce qu'il a fallait bien occuper son temps de jeune retraité. Et puis c'est “tellement bien de cultiver son jardin”. La parcelle N° 31 est soigneusement rangée. La règle dans les jardins familiaux veut qu'on y plante au minimum sept légumes différents par parcelle.

Il y a les tomates dont chaque pied s'enroule autour des tuteurs en torsade, de belles salades, laitues et feuilles de chêne, fenouil, betteraves, pommes de terre et aussi, sous de mini-serres, de futurs beaux melons. Pour cultiver ses 200 m2 de terre, Georges comme tous ses “collègues” s'acquitte d'une cotisation annuelle de 70 euros.



Du hareng saur dans le cerisier !

Tout à côté, Maurice, 73 printemps, taille la haie et la bavette. Ancien plombier, il veille sur son beau cerisier. “Pour éloigner les grives, je vais pendre des harengs saur ! Il paraît que les oiseaux n'aiment pas du tout leur odeur”.

Avec Thérèse son épouse, ils vivent à l'année en appartement et se sont “installés” là, un jardin pour tout l'or du monde. “Le périphérique d'à côté ? On n'y fait même plus attention. Ici, on n'entend que le chant des oiseaux”.



Pratique. Centre Socio culturel du Chemin Vert, 17 rue Pierre Corneille à Caen.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire