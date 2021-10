Budapest (AFP). L'Europe loin d'une solution selon Berlin, les migrants continuent d'affluer

L'Europe a encore un long chemin à parcourir avant de régler sa plus grande crise migratoire depuis 1945, a averti Berlin jeudi, alors que des milliers de migrants continuaient à affluer vers le nord du continent via les Balkans. "Nous avons vu un premier pas, mais nous sommes très loin de là où il faut aller", a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, au lendemain d'un sommet extraordinaire où les Vingt-Huit ont convenu de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, ainsi que l'aide humanitaire à leurs voisins, afin de freiner le flux continu des migrants. Mardi, l'UE avait déjà conclu un accord laborieux et controversé sur la répartition entre ses membres de 120.000 réfugiés syriens, irakiens et érythréen arrivés depuis fin août en Grèce et en Italie. Pour Angela Merkel, cela ne suffit pas et la solution passe par "une procédure durable sur la répartition des réfugiés entre Etats membres", a-t-elle déclaré devant la chambre basse du Parlement allemand. Migrants et réfugiés continuaient leur périple à travers les Balkans dans le but de rejoindre les pays riches du nord de l'Europe, en particulier l'Allemagne ou la Suède. La Hongrie, qui a de facto ouvert un corridor de passage entre ses frontières croate et autrichienne après avoir verrouillé sa frontière avec la Serbie, a comptabilisé 10.046 nouvelles arrivées mercredi, un record depuis le début de la crise. Zagreb, saturé par les quelque 44.000 migrants arrivés sur son sol depuis une semaine depuis la Serbie, les convoie vers la frontière où ils sont pris en charge par Budapest, qui les achemine directement à la frontière autrichienne, d'où ils poursuivent pour la plupart leur voyage. - Possible fermeture de la frontière croato-hongroise - Mais cette procédure bien rodée pourrait bientôt prendre fin, le gouvernement hongrois réfléchissant à une éventuelle "fermeture complète de la frontière, comme avec la Serbie". "La protection efficace des frontières de Schengen ne peut être assurée qu'avec une clôture complète", comme celle qui a été installée en Serbie, a déclaré le porte-parole du gouvernement hongrois Janos Lazar. En Autriche, près de 5.000 candidats à l'exil avaient déjà franchi la frontière depuis la Hongrie jeudi entre minuit et 12H00 GMT, selon les derniers comptages. Selon la Croix Rouge, entre 7.000 et 10.000 pourraient arriver au cours de la journée. La crise a aussi fait une nouvelle victime jeudi: un migrant mineur est mort percuté par une navette de fret, dans la nuit, aux abords du tunnel sous la Manche près de Calais, dans le nord de la France. Parallèlement les tensions montent entre Croatie et Serbie, pays non membre de l'UE, qui ont décidé jeudi de bloquer un peu plus leur frontière commune. Zagreb insiste pour que Belgrade dirige le flot de migrants vers la Hongrie et la Roumanie plutôt que vers son territoire. - "Hotspots" fin octobre en Grèce- Le président du Conseil européen Donald Tusk avait déclaré mercredi qu'il était temps de mettre un terme au "chaos actuel à nos frontières". C'est à cet objectif que doit répondre le programme d'action conclu entre les 28 pays de l'UE, qui prévoit de mobiliser au moins 1 milliard d'euros supplémentaires pour aider les réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. Ces fonds iront au Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) et au Programme alimentaire mondial (PAM).

