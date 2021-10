Zagreb (AFP). Croatie: nouveaux transferts de migrants vers la Slovénie

Un train avec à son bord plus de 1.000 migrants attendait dimanche dans le nord de la Croatie de se diriger vers la Slovénie, nouveau pays de transit sur leur route vers l'Europe occidentale, après la décision de la Hongrie de leur fermer sa frontière. Samedi, 3.000 d'entre-eux ont déjà franchi la frontière croato-slovène. Le train est arrivé dans la ville de Cakovec (nord) dimanche matin et attendait qu'une locomotive des Chemins de fer slovènes le prenne en charge avant qu'il ne poursuive sa route vers le passage frontière de Sredisce ob Dravi, ont indiqué les Chemins de fer croates. De là, les migrants seront transférés vers des centres d'enregistrement organisés côté slovène. Depuis samedi, 1.000 d'entre eux sont arrivés en Autriche en provenance de la Slovénie et ont été enregistrés au passage frontière de Spielfeld avant de poursuivre leur route vers l'Allemagne. Dimanche matin, une poignée de migrants attendaient encore d'entrer en Autriche, mais la police a précisé s'attendre à de nouvelles arrivées dans la journée. Vendredi, la Hongrie a annoncé qu'elle fermerait aux migrants sa frontière avec la Croatie à minuit (22H00 GMT), au lendemain de l'achèvement d'une nouvelle clôture antimigrants, comme elle l'avait fait à la mi-septembre avec la Serbie. Suite à cette décision, le nombre de migrants qui sont entrés en Hongrie a chuté de 6.353 vendredi à 870 samedi. Le Premier ministre croate Zoran Milanovic, qui a à plusieurs reprises vivement critiqué la politique de Budapest envers les migrants, a assuré samedi que son gouvernement tenait "la situation (entourant la crise migratoire, ndlr) sous contrôle". Il a souligné que pour la Croatie édifier des clôtures serait "la dernières des dernières solutions". Depuis la décision de Budapest, Zagreb redirige, en train, vers le nord et la frontière avec la Slovénie les migrants qui entrent sur son territoire, soit 6.000 pour la journée de samedi. Depuis la mi-septembre, 193.000 migrants sont entrés en Croatie et la plupart a poursuivi sa route en transitant par la Hongrie. Samedi, Ljubljana a annoncé qu'elle serait en mesure d'accueillir entre 2 et 2.500 migrants par jour aussi longtemps que l'Autriche et l'Allemagne n'auront pas renforcé les contrôles à leurs frontières. Zagreb a, de son côté, assuré que le nombre de réfugiés qu'elle transférerait vers la Slovénie serait en accord avec les capacités d'accueil de ce pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire