L'agglomération caennaise désormais dotée d'une classe à horaires aménagés théâtre

Elle regroupe des élèves de CM1 et de CM2. Une première dans l'agglomération et pour le conservatoire de Caen, qui dispense son enseignement, pour l'occasion, en dehors de ses murs. « L'activité artistique est répartie sur le temps scolaire et périscolaire. Concrètement, une heure et demi de théâtre le mercredi matin et, le lundi midi, une heure de chant choral », explique Henri-Jacques Béguin, délégué aux études au conservatoire.

L'épanouissement de l'enfant

« Plus fort Julie, je n'entends pas ». « Hovannes, quand tu joues, tu ne me regardes pas moi. Regarde ta partenaire ». Virginie Lacroix, professeur de théâtre, s'attache à donner aux petits élèves les clés pour être tour à tour acteur ou spectateur. « Les exercices visent à accompagner le développement de l'épanouissement de l'enfant. Dans la pratique collective, l'appréhension de la voix, du geste, de l'imaginaire... », indique-t-elle. L'ouverture à ces activités artistiques devrait à terme aussi offrir aux intéressés « un meilleur rapport à la langue », précise Benoît Dauphin, le directeur de l'école. Au cours de l'année, les élèves se rendront aussi au théâtre et découvriront les métiers de la filière.