Adele de retour dans les bacs en novembre

Adele dévoilerait le premier extrait de son troisième opus au cours de la première ou de la deuxième semaine de novembre. Une grosse promotion serait d'ores et déjà prévue à la télévision américaine pour présenter ce très attendu album.

Il succédera à "21", vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2011 grâce aux tubes "Someone Like You" ou "Rolling in the Deep". En France, l'album est devenu le deuxième disque le plus écoulé du XXIe siècle avec 1,77 millions de copies. Seul "Racine carrée" de Stromae est parvenu à faire mieux.