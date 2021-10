Tendance Emploi Calvados : vendredi 25 septembre

Dans le cadre du développement de la société BESNARD spécialisée dans la mécanique de précision à Flers, on recherche un ajusteur avec expérience en vue d'un poste en CDI. Il est souhaitable d'avoir des connaissances sur le logiciel Mastercam.

Envoyez votre candidature par mail à cevette@besnard-sa.com et ou appelez le 06 07 55 08 65.

Vous disposez d'un esprit de créativité, avez une expérience commerciale de véranda et produits de menuiserie, de bonnes connaissances techniques et maîtrisez les logiciels professionnels, alors un poste est fait pour vous chez Blavait Menuiserie à l'occasion de l'ouverture de leur agence dans le Calvados.

Envoyez CV et lettre de motivation par mail à info@blavait.fr

Enfin un poste de conducteur de transport scolaire est à pourvoir. Vous assurerez le transport scolaire d'enfants valides et invalides entre leur domicile et différents établissements scolaires de l'agglomération Caennaise. Vous travaillerez du lundi au vendredi de 07h00 à 09h00 et de 16h00 à 18h00. Il faut impérativement un permis B.

Numéro d'offre pole-emploi : 031 ZH NW

Votre chronique Tendance Emploi diffusée chaque jour sur Tendance Ouest à 9h45 et 12h45.