Base aérienne d'Andrews (Etats-Unis) (AFP). Le pape François est arrivé pour sa première visite aux Etats-Unis

Le pape François est arrivé aux Etats-Unis mardi peu avant 16H00 heure locale (20H00 GMT) pour sa première visite dans ce pays, accueilli à sa sortie de l'avion par la famille Obama ainsi que par celle du vice-président catholique Joe Biden. Enlevant sa calotte à cause du vent, Jorge Mario Bergoglio, âgé de 78 ans et élu pape en mars 2013, a posé son pied sur le sol américain pour la première fois de sa vie. Le dernier pape à être venu aux Etats-Unis est Benoît XVI, en avril 2008. Le premier fut Paul VI en 1965. Après un voyage de quatre jours à Cuba placé sous le signe de la réconciliation, sa visite aux Etats-Unis s'annonce plus délicate, car il éveille l'approbation d'une majorité d'Américains mais les réserves de certains. Le pape visitera Washington jusqu'à jeudi, puis se rendra à New York vendredi, et enfin à Philadelphie samedi et dimanche. Il sera reçu à la Maison Blanche mercredi matin, avant de présider une prière avec les évêques américains et canoniser un missionnaire franciscain l'après-midi. Son discours devant le Congrès jeudi est très attendu. A New York il présider une cérémonie oecuménique au mémorial du Wall Trade Center et traversera Central Park. A Philadelphie il clôturera les huitièmes rencontres mondiales des familles catholiques.

