Paris (AFP). Ligue 1: Angers et Reims font match nul et montent d'un cran

Angers et Reims se sont quittés sur un match nul (0-0) qui n'arrange personne mais ont gagné au moins provisoirement une place au classement, mardi, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Les deux équipes, qui n'ont connu qu'une défaite chacune cette saison, ont toujours le même nombre de points (12), et dépassent Caen au classement, puisque Reims prend la 4e place et Angers la 5e. Côté rémois, le défenseur central et capitaine Aïssa Mandi est sorti sur blessure (68e). Mardi soir, le PSG devait essayer de retrouver la victoire après deux nuls à l'occasion de la réception de Guingamp (21h00), afin de mettre à l'abri sa première place. En cas de faux pas des triples champions de France en titre, leur fauteuil de leader sera à la merci de Rennes, qui se rend mercredi chez la lanterne rouge, le Gazélec Ajaccio. Cinq autres matches se disputent mercredi. Lyon (face à Bastia) et Marseille (à Toulouse) tenteront de surmonter leur houleuse confrontation de dimanche (1-1). Jeudi aura lieu Montpellier-Monaco, et mardi prochain Lille-Nantes. Le programme de la 7e journée : Mardi Angers - Reims 0 - 0 (21h00) Paris SG - Guingamp Mercredi (19h00) Troyes - Saint-Etienne Lorient - Caen Gazélec-Ajaccio - Rennes Nice - Bordeaux Lyon - Bastia (21h00) Toulouse - Marseille Jeudi

