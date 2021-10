Beyrouth (AFP). Syrie: 38 jihadistes de l'EI tués dans des raids aériens du régime

Au moins 38 jihadistes de groupe Etat islamique (EI) ont péri lundi dans des frappes de l'armée de l'air du régime de Bachar al-Assad sur des positions du groupe dans le centre de la Syrie, rapporte une ONG mardi. "Il s'agit de frappes précises sur des positions de l'EI à Palmyre, al-Soukhna et al-Qaryataïn dans la province centrale de Homs", a précisé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'armée du régime multiplie ces derniers jours ses frappes contre l'organisation extrémiste, parallèlement au renforcement de la présence militaire de son allié russe en Syrie. "Les raids se multiplient et les frappes se font plus précises, l'armée syrienne ayant reçu des armes et des avions plus performants de Moscou", précise M. Abdel Rahmane, dont l'ONG se base sur un large réseau de sources civiles, militaires et médicales à travers le pays. Selon des experts proches du régime de Damas interrogés par l'AFP, la Russie a dépêché des conseillers pour former des troupes syriennes sur de nouveaux matériels, notamment un système de défense aérien à courte portée et des chars, pour changer l'équation militaire sur le terrain. Des responsables américains ont par ailleurs affirmé lundi à l'AFP que la Russie avait déployé 28 avions de combat en Syrie. Moscou avait démenti avoir pris des mesures supplémentaires en vue d'un renforcement de sa présence en Syrie, où le conflit entre le pouvoir et les forces rebelles a fait plus de 240.000 morts en quatre ans et demi. Le Kremlin défend toutefois son soutien à Damas, dont il est le principal allié, et appelle à une coalition plus large contre l'EI, qui inclurait la Syrie et l'Irak.

