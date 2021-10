Cantonales Manche : Coutances, prime au sortant...

Le socialiste Claude PERIER (absent du plateau Tendance Ouest le 27 mars) est réélu dans le canton de Coutances. La droite était divisée au 1er tour et malgré un appel au rassemblement pour le second tour, elle échoue à l'occasion de ces cantonales 2011.

Pour réagir à ce résultat du centre Manche, 3 coutançais étaient en direct sur Tendance Ouest le 27 mars : Yves LAMY (notre photo), le maire de Coutances, qui estime "que la gauche a fait le plein... et que c'était mission impossible [pour la droite]", Jean Manuel COUSIN, DVD battu du 1er tour, qui pense que ses voix se sont bien reportées sur le candidat de droite et Jean-Dominique BOURDIN, DVD le perdant du second tour, qui déclare qu'il a été "victime de manipulation... et que le bilan [de son adversaire] est maigre".

Extraits vidéos des réactions sur tendanceouest.com