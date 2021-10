Ce collège Jean Moulin à Gacé accueille 330 scolaires.

Une nouvelle phase de travaux va constituer à partir du mois de novembre prochain : en la réfection et isolation des façades de l'établissement, la mise aux normes d'accès handicap avec ascenseur et passerelle entre les bâtiments, et la réfection intérieur des locaux.

Ces travaux, pour 8 millions d'euros, s'achèveront début 2018.