Ouagadougou (AFP). Burkina: des unités de l'armée en province font route vers Ouagadougou

Trois colonnes de l'armée burkinabè, loyales au régime de transition renversé par un putsch, faisaient route lundi vers la capitale Ouagadougou, a rapporté à l'AFP une source au sein de l'état-major. Ces trois colonnes, provenant de l'ouest du pays (Dédougou et Bobo Dioulasso), de l'est (Kaya et Fada N'Gourma) et du nord (Ouahigouya), font route vers la capitale, a affirmé cette source. Ces unités sont loyales au régime de transition et ne soutiennent pas le coup d'Etat du 17 septembre perpétré par une unité d'élite de l'armée.

