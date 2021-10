Athènes (AFP). Grèce: vainqueur des législatives, Tsipras forme le gouvernement dès aujourd'hui

Le Premier ministre grec sortant Alexis Tsipras, vainqueur des législatives en Grèce avec son parti de gauche radicale Syriza et désireux de mener rondement son retour, devrait former dès lundi un gouvernement durable chargé de mettre en oeuvre le difficile plan d'aide au pays accepté à contre-coeur en juillet. "Dès demain, nous nous retroussons les manches pour travailler dur", a lancé dimanche soir M. Tsipras à ses sympathisants au centre d'Athènes, après avoir gagné un triple pari en ramenant aisément son parti de gauche radicale Syriza au pouvoir, en reformant une coalition avec la droite souverainiste et en se débarrassant complètement de l'aile gauche de son parti. Sur la quasi totalité (90%) des bulletins dépouillés, Syriza était crédité de 35,53% des voix contre 28,05% au parti de droite Nouvelle Démocratie (ND), dirigé par Vangelis Meïmarakis, soit une avance de plus de sept points. Alexis Tsipras devrait être nommé Premier ministre lundi alors que les créanciers souhaitent voir son gouvernement rapidement opérationnel pour appliquer l'accord de réformes et de mesures budgéraires conclu cet été. Le patron de l'Eurogroupe des ministres des Finances de la zone euro Jeroen Dijsselbloem s'est d'ailleurs fendu d'un tweet de félicitations au futur chef de l'exécutif, ajoutant attendre la "formation rapide d'un nouveau gouvernement" pour "continuer le processus de réforme". Malgré une forte abstention (autour de 44%), les Grecs ont donc donné une deuxième chance à celui qui avait fait le pari de démissionner en août après avoir perdu sa majorité au Parlement, en espérant obtenir un nouveau mandat plus solide. Remplacé par un chef de gouvernement par intérim pendant ce mois de campagne, M. Tsipras avait défini dimanche son futur gouvernement comme "un gouvernement de combat", prêt "à mener des batailles pour défendre les droits de notre peuple". Arrivé au pouvoir en janvier, dans un grand mouvement d'espoir d'un peuple épuisé par six ans de crise profonde, M. Tsipras, premier chef de gouvernement européen issu de la gauche radicale, avait démissionné après l'éclatement de sa majorité parlementaire lors du vote par les députés du troisième plan d'aide au pays par l'UE et le FMI en cinq ans, d'un montant de 86 milliards d'euros. - Alliance de la carpe et du lapin - M. Tsipras avait signé ce plan sous la contrainte, comme un pis-aller, explique-t-il depuis, pour éviter au pays une sortie de l'euro. L'ambiance très sage à son QG de campagne, qui n'a pas drainé dimanche soir de nombreux supporteurs comparativement à janvier, contrastait avec le sourire radieux affiché sur scène par le leader de 41 ans. Car, et c'est son deuxième pari gagné, il va pouvoir en outre reconstituer exactement la même alliance que lors de son premier mandat, souvent décrit par les analystes comme l'alliance de la carpe et du lapin, avec les Grecs Indépendants (ANEL), un parti de droite souverainiste dont la plupart des sondages prédisaient qu'il n'accéderait pas au parlement. Les autres aspirants à entrer dans une coalition, le parti centriste To Potami ("la Rivière"), créé en 2014 par un ancien journaliste de télévision, Stavros Theodorakis, et le Pasok, le parti socialiste autrefois puissant, ont pris acte que M. Tsipras n'avait pas besoin d'eux, et se sont déclarés dans l'opposition. Les projections donnent 145 sièges à Syriza et 10 à ANEL (contre 149 et 13 dans le Parlement sortant), soit 155 sur 300 dans le nouveau Parlement. - Débarrassé de fortes personnalités - De surcroît, et c'est le troisième pari gagné par M. Tsipras, Unité populaire, qui rassemble les députés dissidents du Syriza, n'a pas réussi à trouver assez d'électeurs pour entrer au parlement. Ces frondeurs étaient opposés à l'accord européen du 13 juillet. "Je ne comprends pas, s'interroge à haute voix Kostas, 19 ans, je pense que les gens ont eu peur car tout le monde est opposé à ces nouvelles mesures qui vont désintégrer la société".

