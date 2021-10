Istanbul (AFP). Turquie: plus de 100.000 manifestants à Istanbul pour dénoncer le PKK

Plus de 100.000 personnes, selon un journaliste de l'AFP, manifestaient dimanche à Istanbul pour conspuer le "terrorisme" alors que des affrontements meurtriers ont repris depuis deux mois entre l'armée et les rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le sud-est de la Turquie. "Turcs et Kurdes sont frères, ceux qui veulent les diviser sont des traîtres", a martelé le Premier ministre islamo-conservateur Ahmet Davutoglu lors d'une intervention devant la foule qui a précédé celle du président Recep Tayyip Erdogan, qui participe également au rassemblement. La manifestation qui se déroule à l'appel d'un collectif d'ONG dans le district de Yenikapi a des allures de meeting politique pour le président Erdogan à six semaines des législatives anticipées du 1er novembre. La place de Yenikap? réputée pour accueillir les manifestations géantes du parti de la justice et du développement (AKP), au pouvoir de MM. Erdogan et Davutoglu, peut accueillir jusqu'à 1,5 million de personnes. Les participants étaient uniquement autorisés à porter le drapeau turc. Beaucoup portaient un bandeau rouge ceint autour de la tête avec l'inscription: "les martyrs ne sont pas morts, la patrie ne pourra pas être divisée". Lors de son intervention, M. Davutoglu a réaffirmé la détermination d'Ankara d'aller de l'avant avec les opérations militaires contre les repaires du PKK dans le nord de l'Irak. "Nous avons anéanti tout les camps autour du mont Qandil et nous continuerons de le faire", a-t-il assuré, insistant que "la lutte contre les terroristes se poursuivra jusqu'à ce qu'ils déposent les armes". De violents affrontements ont repris depuis la fin du mois de juillet entre les forces de sécurité turques et les rebelles. Les attentats des rebelles et les opérations militaires de représailles se succèdent à un rythme quotidien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire