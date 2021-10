Paris (AFP). Macron : A aucun moment je n'ai parlé d'une réforme du statut de fonctionnaire

"A aucun moment je n'ai parlé d'une réforme du statut de la fonction publique que le gouvernement envisagerait", a assuré le ministre de l'Economie Emmanuel Macron, après avoir estimé, selon des propos rapportés par des médias, qu'il n'était "plus justifiable". Ce "statut n'est pas remis en cause", a souligné le ministre, dans une déclaration à l'AFP, en ajoutant: "Les propos partiels rapportés donnent une vision déformée de ma pensée. Il ne peut y avoir aucune polémique à ce sujet". M. Macron a précisé s'être "exprimé (le) matin dans le cadre d'un cercle de réflexion". Dans l'après-midi, plusieurs médias avaient rapporté des déclarations du ministre lors d'un débat public organisé par le groupe de réflexion "En temps réel". "On va progressivement entrer dans une zone - on y est déjà d'ailleurs - où la justification d'avoir un emploi à vie garanti sur des missions qui ne le justifient plus, sera de moins en moins défendable", avait affirmé le ministre, lui-même haut fonctionnaire, selon des propos retranscrits par Les Echos sur leur site internet. Le statut des fonctionnaires n'est "plus adapté au monde tel qu'il va" et "surtout, n'est plus justifiable compte tenu des missions", avait poursuivi M. Macron selon Les Echos. Un peu plus tôt, l'hebdomadaire Challenges s'était fait l'écho, sur son site internet, de critiques de M. Macron contre le statut de fonctionnaire, dont il estimait qu'il n'était plus "adéquat". Selon Les Echos, M. Macron a développé l'idée d'une société divisée entre "insiders et outsiders", les premiers étant très protégés et les seconds ne l'étant pas du tout. "Je ne sais pas justifier que quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité dans une PME soit un contractuel en CDD et que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans mon ministère dans le développement économique doit être un fonctionnaire", a-t-il illustré.

