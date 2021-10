Soirée Twin à la Bazoge dans le Sud-Manche

Ce soir, rendez-vous à la Bazoge, près de Mortain dans le Sud-Manche, pour une soirée Twin accompagnée de trois concerts : Léa Plantade, chanteuse originaire d'Avranches, Patchamama et Mon Côté Punk, le groupe de chanson française créé par deux anciens membres de la Rue Kétanou.



On en a parlé tout à l'heure dans le "ça se passe près de chez vous" de 10h25, écoutez Mathias, organisateur de l'évènement et membre de l'association Twin.



Informations : www.les-twin.fr





