Hockey: Rouen s'impose face à Strasbourg en Coupe de la Ligue

Qui l’eut cru après seulement huit minutes de jeu que les Rouennais allaient s’imposer dans ce match ? A vrai dire, pas grand monde. En effet, si les Jaunes et Noirs ouvrent la marque après seulement 1’33 de jeu sur la première supériorité numérique du match par Yorick treille, c’est un début de match catastrophique auquel assiste le public rouennais. Bon nombre d’imprécisions vont offrir autant de chances de marquer que les Strasbourgeois ne manqueront pas en inscrivant trois buts en moins de cinq minutes par Julien Burgert, Jan Pardavy et Kevin Sullivan (3-1).

Heureusement il n’en fallait pas plus pour que les Normands aient une réaction d’orgueil et sur un bon débordement d’Olivier Labelle qui se retrouve derrière la cage, ce dernier adresse une belle passe à l’aveugle pour son compère de l’attaque Jason Krog arrivant plein axe à toute vitesse et qui lance pour loger le palet sous la barre du portier Alsacien. A la fin du premier tiers temps, le score est seulement de 3-2 pour l’Etoile Noire.

Un succès signé « Treille »

Au retour de la pause, les Rouennais reviennent avec de bien meilleures intentions et les pénalités s’enchaînent pour les Strasbourgeois qui se voient punis à chaque situation par Yorick (1 but) et Sacha Treille (2 buts). Le 2ème tiers se termine avec un avantage de deux buts pour les Dragons (5-3).

Il faudra à peine quatre minutes dans le dernier tiers pour voir le festival des frères Treille (cinq buts à eux deux ce soir) s’arrêter par un dernier but de Yorick qui s’offre un triplé lors de cette soirée, toujours en supériorité numérique (6-3).

Une fin de match tendue

La fin de match sera houleuse suite à une charge avec le coude non sifflée sur le jeune Vincent Nesa qui se relèvera complètement chaos ce qui provoquera par la suite des débuts de bagarre et une pluie de pénalités pour les deux équipes.

« Ça à mal commencé, et ça a mal fini. On a eu des absences de concentration et de placement surtout. On était en retard un peu partout, du coup, on a pris des pénalités. On manquait d’intensité après l’émotion de samedi dernier. On s’est mis à jouer au 2ème tiers, ça a été tout de suite mieux.

Flo (Chakiachvili) va faire des radios demain de la cheville, il a bloqué un shoot au 1er tiers et il n’a pas rejoué après. Olivier (Dame-Malka) va prendre au moins un match avec la bagarre et il avait du sursis de l’année passée donc on verra. Avec Vincent (Nesa) qui a une commotion suite à la charge reçue, ça fait trois joueurs en moins dont deux défenseurs. Ari va décider demain qui mérite de venir avec nous après le match de junior qu’il disputeront demain », confiait un Fabrice Lhenry un peu médusé à la fin du match.

Prochain match pour les Dragons samedi 19 septembre pour l’ouverture de la Ligue Magnus et la réception de Morzine.