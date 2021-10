San Andreas (Etats-Unis) (AFP). Incendies en Californie: un mort et des milliers d'hectares brûlés

La Californie était toujours en proie lundi à des incendies dévastateurs qui ont coûté la vie à une personne et réduit en cendres des dizaines de milliers d'hectares dans le nord de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Dans le comté de Lake, où l'état d'urgence a été déclaré, une personne âgée a péri "après avoir apparemment été incapable d'évacuer" son domicile, a annoncé le bureau du shérif dans un communiqué. Les secours, sollicités pour de nombreuses évacuations samedi, "ont été incapables d'atteindre sa maison avant qu'elle ne soit engloutie par les flammes", est-il précisé. Cette habitante de la région des montagnes Cobb, à 160 km au nord de San Francisco, est la première victime civile des incendies qui font rage depuis plusieurs mois dans l'Ouest américain. Un pompier est décédé début août en luttant contre les flammes de Californie. La bourgade de Middletown, tout proche, ressemblait lundi à une ville fantôme après l'évacuation de la totalité de sa population. Voitures et habitations calcinées mais aussi un cheval gisant mort sur le bas-côté d'une route ou des lignes électriques à terre offraient un spectacle de désolation, a rapporté un journaliste de l'AFP. Au total, douze grands feux ravageaient lundi après-midi la Californie et mobilisaient plus de 11.000 pompiers. Ils se propagent à la vitesse "la plus rapide" jamais observée en 30 ans, a déclaré le directeur des services d'urgence de Californie, Mark Ghilarducci, d'après un tweet de ses équipes (@Cal_OES). Les comtés viticoles de Lake et de Napa, au nord de San Francisco, ont été placés en état d'urgence dimanche par le gouverneur Jerry Brown à cause d'un méga-incendie, le "Valley Fire". Toutes les écoles sont restées fermées lundi. Environ un millier de maisons et bâtiments ont été détruits par cet incendie --l'un des cinq plus destructeurs de l'histoire de l'Etat, selon un porte-parole des pompiers--. Plus de 200 autres ont été dévorés par l'incendie dit de Butte, à l'est de San Francisco, selon l'organisme de prévention des feux en Californie, Calfire. Ces deux feux ont déjà détruit 53.400 hectares, soit l'équivalent de cinq fois la taille de Paris. Le premier est contenu à 5% et le second à 30%, ont précisé les pompiers californiens. Quelque 15.400 structures restaient menacées par ces feux qui mobilisaient à eux seuls près de 6.000 pompiers et 28 hélicoptères. Quatre pompiers ont été blessés ce week-end en combattant le Valley Fire. - Sécheresse record - Septembre est souvent le mois le plus ravageur pour les incendies en Californie, lorsque le thermomètre atteint des sommets. La situation est aggravée par une sécheresse record qui dure depuis quatre ans. Depuis début 2015, les pompiers californiens ont fait face à plus de 7.000 incendies qui ont détruit un total de 263.000 hectares dans le vaste Etat, selon Daniel Berlant, le porte-parole des pompiers californiens. C'est environ 1.600 de plus qu'à la même période l'an dernier. La Californie n'est pas le seul Etat à lutter contre les flammes: l'Oregon et l'Etat de Washington plus au nord, ainsi que l'Idaho, le Montana, le Wyoming et l'Utah sont également dévorés. Plusieurs dizaines de pompiers d'Australie et de Nouvelle-Zélande sont même venus prêter main forte aux secours américains. 2015 risque de rester dans les annales comme l'une des pires années jamais enregistrées aux Etats-Unis en termes de surfaces brûlées et de dépenses pour contenir les incendies. Le ministre de l'Agriculture Tom Vilsack a déploré récemment une "tragique" saison des incendies. L'Etat fédéral a déjà déboursé 1,31 milliard de dollars pour lutter contre les feux (le record date de 2002 avec 1,65 milliard). Montant qui n'inclut pas les dépenses des agences locales, selon une porte-parole du Service fédéral des forêts. Plus de 36.000 km2 ont été calcinés aux Etats-Unis depuis le début de l'année, soit plus que la surface de toute la région française de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, selon un bilan arrêté début septembre.

