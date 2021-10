Los Angeles (AFP). Etat d'urgence en Californie, des milliers de personnes fuient les incendies

L?état d?urgence est déclaré dans le nord de la Californie où brûlent des feux monstres, forçant des milliers de personnes à fuir les flammes et mobilisant 5.000 pompiers. "Le gouverneur Jerry Brown a proclamé l'état d'urgence pour les comtés de Lake et Napa" ainsi que Sonoma, régions viticoles au nord de San Francisco, à cause d'un incendie, dénommé "Valley Fire", selon un communiqué du bureau du gouverneur. Un autre feu colossal fait rage à l'ouest de San Francisco, celui dit de Butte, vers la ville de San Andreas. Ces incendies ont "brûlé des milliers d'hectares de terrain et causé l'évacuation de résidents, détruisant également des autoroutes et d'autres infrastructures" cruciales, ajoute le communiqué du gouverneur, reçu dimanche. Au moins 86 maisons et 51 immeubles ont été détruits et quelque 6.400 habitations sont encore menacées, d'après Daniel Berlant, porte-parole de Calfire, l'agence d'information sur les incendies en Californie. - Qualité de l'air détériorée - La qualité de l'air en Californie "s'est fortement détériorée" à cause du "Valley Fire", déplore aussi le communiqué du gouverneur. Quatre pompiers ont été blessés ce week-end en Californie avec des brûlures au second degré et se trouvent dans un état stationnaire à l'hôpital. Sept pompiers ont perdu la vie aux Etats-Unis depuis le début de l'année. Déclarer l'état d'urgence va permettre de mobiliser plus de ressources pour évacuer les débris et d'obtenir le remplacement gratuit de documents administratifs cruciaux comme les certificats de naissance ou décès, entre autres. Septembre est souvent le mois le plus ravageur pour les incendies en Californie, lorsque le thermomètre atteint des sommets. Cet Etat de l'ouest américain étouffe depuis plusieurs jours sous des températures caniculaires. La situation est aggravée par une sécheresse record qui dure depuis quatre ans et accélère la propagation des feux. Depuis le début de l'année, "plusieurs centaines" de bâtiments ont été détruits en Californie et plus de 242.000 hectares de terrain sont partis en fumée, selon Daniel Berlant, interrogé par l'AFP. La Croix-Rouge a ouvert des abris d'urgence pour les personnes ayant perdu leur domicile, a précisé le porte-parole. Huit grands incendies sévissent actuellement en Californie, trois dans l'Oregon, dix dans l'Etat de Washington (ouest), qui connait sa pire année jamais enregistrée en termes de virulence des feux. Près de 70 pompiers venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande prêtent aussi main forte aux secours américains dans l'ouest du pays. Plus de 36.000 km2 ont déjà été calcinés aux Etats-Unis depuis le début de l'année, soit plus que la surface de toute la région française de Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Au total, près de 30.000 pompiers ont été mobilisés dans le pays ces derniers mois. Sur l'ensemble des Etats-Unis, 33 grands feux brûlent actuellement, notamment dans l'Idaho (nord-ouest), le Montana (nord-ouest), le Wyoming (nord) et l'Utah (ouest), dans ce qui risque de rester dans les annales comme l'une des pires années jamais enregistrées aux Etats-Unis en termes de surfaces brûlées et de dépenses pour contenir les incendies.

