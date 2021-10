Christine & the Queens à l'assaut des Etats-Unis

La Nantaise de 27 ans, reine des festivals cet été en France, a dévoilé cette semaine une chanson inédite en anglais, "No Harm Is Done" (en duo avec le rappeur Tunji Ige).

Le titre sera présent sur la version américaine de son premier album "Chaleur humaine", paru l'an dernier en France et dont les ventes devraient prochainement atteindre les 500.000 exemplaires, selon sa maison de disques Because.

"J'avais une journée de studio à New York, une journée pour écrire une chanson, dans la même pièce que Tunji. De son écriture, j'avais retenu la mélancolie, le romantisme, même - l'extrême solitude, le sentiment de n'appartenir à rien, et de ne jamais se relier", explique la chanteuse dans un communiqué au sujet de cette nouvelle composition toute en retenue et en tension.

Apparemment décidée à conquérir les Etats-Unis et le Canada, la chanteuse y donnera en outre une quinzaine de concerts à partir de la mi-octobre avec des passages programmés à Los Angeles, Vancouver, Chicago, Toronto et New York notamment.

Christine & the Queens, remarquée pour ses mélodies électro-pop en français et en anglais, ses costumes masculins et ses chorégraphies travaillées avec quatre danseurs sur scène, va d'ici là faire une mini-tournée des Zénith en France, qui passera notamment par Paris le 25 septembre (complet).