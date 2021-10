Paris (AFP). Ligue 1: Marseille se relance, Rennes se place

Marseille s'est donné de l'air en décrochant facilement son 2e succès en Ligue 1 contre Bastia (4-1), dimanche en clôture d'une 5e journée de L1 marquée par l'arrivée de Rennes à la 2e place et les faux-pas du PSG et de Lyon. . L'OM relève la tête Puni à Guingamp il y a deux semaines, Marseille (11e) devait à tout prix rectifier le tir sous peine de prolonger sa crise sportive. L'OM y a mis la manière et a emballé le Vélodrome pour venir à bout de faibles Bastiais (9e). Le public marseillais, orphelin de Marcelo Bielsa, réclame du spectacle et il n'a pas été déçu avec quatre buts de toute beauté inscrits par Benjamin Mendy, Romain Alessandrini (doublé) et le Belge Michy Batshuayi. Michel va ainsi pouvoir préparer le choc du 20 septembre contre Lyon dans un climat plus apaisé. Outre l'insolente efficacité de l'attaque marseillaise, le nouveau technicien espagnol aura aussi noté les premiers pas prometteurs au milieu de la toute dernière recrue brésilienne Lucas Silva, prêté par le Real Madrid. . Des boulettes qui sèment le doute La saison s'écoulait jusqu'ici paisiblement pour le PSG, vainqueur de ses quatre premiers matches de L1 juste après un Trophée des champions largement dominé contre Lyon (2-0). Mais il a fallu deux monumentales erreurs de son nouveau gardien face à Bordeaux (2-2) pour entacher ce beau tableau. Kevin Trapp, le jeune allemand de 25 ans recruté 10 millions d'euros à Francfort pour sa supposée qualité de jeu au pied, s'est notamment illustré en se faisant bêtement subtiliser le ballon par Wahbi Khazri sur l'égalisation bordelaise. Une image terrible pour celui qui a délogé Salvatore Sirigu dans les buts parisiens et une soirée à oublier pour le triple champion de France en titre, qui voit Rennes, surprenant dauphin, se rapprocher à un point après un 4e succès d'affilée à Nantes (2-0). Reims, (3e) et Saint-Etienne (4e) ne sont pas loin, à trois longueurs. Trapp sera désormais observé de près et sa performance en Ligue des champions, mardi contre Malmö, particulièrement scrutée. Une pression négative dont n'avait sans doute pas besoin ce portier totalement inexpérimenté au plus haut niveau européen et peut-être un souci en perspective pour les décideurs parisiens. Seul point positif du week-end: Paris reste la seule équipe invaincue en championnat après la lourde défaite d'Angers (7e) à Lorient (3-1) et son attaquant uruguayen Edinson Cavani, auteur d'un doublé, occupe la tête du classement des buteurs à égalité avec Nabil Fekir (4 réalisations). . Une histoire de poteaux Lyon peut maudire les poteaux de Gerland. A deux reprises, Mathieu Valbuena et le défenseur brésilien Rafael ont vu leurs tentatives se fracasser sur les montants du but lillois, les empêchant d'obtenir leur premier succès à domicile (0-0). Cette première rencontre disputée depuis la grave blessure au genou de Nabil Fekir a confirmé le vide laissé en attaque par le jeune international français, d'autant qu'Alexandre Lacazette est en manque de confiance. Le meilleur buteur de la saison dernière, remis de ses douleurs au dos, s'est rarement montré dangereux et n'a toujours pas trouvé l'ouverture. En panne de résultats et privé pour longtemps de deux de ses atouts maîtres (Fekir, Grenier), l'OL (6e) n'aborde pas dans les meilleures dispositions ses retrouvailles avec la Ligue des champions, mercredi à La Gantoise, avant le grand rendez-vous à Marseille. . Pas de quoi flamber

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire